Brigitte Bardot a été condamnée à 20.000 euros d'amende pour "injures raciales" à l'égard des Réunionnais

Poursuivie pour injures raciales publiques à l'encontre des Réunionnais, Brigitte Bardot a été condamnée à 20.000 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, ce jeudi 4 novembre. Dans un courrier incendiaire, en mars 2019, l'ancienne actrice avait multiplié les propos insultants à l'égard des Réunionnais, les qualifiant "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages".

Il y a plus de deux ans, l'ancienne égérie des années 60, engagée pour la cause animale, voulait alerter sur le traitement des animaux sur l'île de La Réunion. Dans une lettre adressée au préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, et envoyée à plusieurs médias locaux, elle fustigeait les Réunionnais, multipliant les propos insultants. Elle disait être "envahie par les lettres (...) dénonçant la barbarie que les Réunionnais exercent sur les animaux". Elle avait alors comparée La Réunion à "l'île du diable" où vit une "population dégénérée encore imprégnée (...) des traditions barbares qui sont leurs souches". Ces propos avaient suscité l'indignation jusque dans le gouvernement. "Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit", avait déclaré Annick Girardin, alors ministre des Outre-mer.

à lire aussi Brigitte Bardot condamnée pour injure publique à l'encontre de Willy Schraen, le président des chasseurs

La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme, le député LFI Jean-Hugues Ratenon et plusieurs autres associations et groupements religieux hindous avaient porté plainte. L'ancienne star du cinéma s'était excusée donc et avait justifié sa colère en rappelant "le sort tragique" des animaux à La Réunion. Lors du procès, qui a débuté le 7 octobre, l'avocate de Brigitte Bardot, Me Catherine Moissonier a décrit la Fondation Brigitte Bardot de "lanceuse d'alerte" vis-à-vis de la détresse animale. La procureure, Bérengère Prudhomme a elle qualifié les paroles de l'accusée d'"injurieuses" et "blessantes".

En condamnant Brigitte Bardot à 20.000 euros d'amende, le tribunal n'a pas suivi les recommandations du parquet, qui avait requis 25.000 euros d'amende à l'encontre de l'ancienne actrice.

L'attaché presse de l'ancienne actrice, Bruno Jacquelin, a été reconnu coupable de complicité d'injures publiques, pour avoir envoyé la missive aux médias. Il a été condamné à 4.000 euros d'amende.