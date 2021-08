Brigitte Ligney, maire du Doubs, disparue à la Réunion : l'émotion à La Chenalotte

Brigitte Ligney, 63 ans, a disparu le lundi 26 juillet 2021 sur l'île de La Réunion, lors d'une randonnée avec son mari sur le Piton de la Fournaise. Une semaine après, l'attente est insupportable à La Chenalotte, où Brigitte Ligney est maire. Les 500 habitants de la commune du Haut-Doubs sont abasourdis.

Florian Gaiffe et Dimitri Coulouvrat, les deux adjoints de la mairie, ont encore du mal à y croire :

Les enfants de Brigitte Ligney se sont rendus sur place

Brigitte Ligney est une randonneuse avertie, d'après ses adjoints à la mairie. Horlogère de profession, elle était partie pour des vacances d'un mois à La Réunion.

Selon nos confrères sur place, de la chaine Réunion 1ère, son mari qui l'accompagnait l'a perdue de vue sur l’itinéraire du GR R2 du Piton de la Fournaise. Dès que possible, il a prévenu les gendarmes lundi 26 juillet. La franc-comtoise est recherchée depuis, les conditions étaient difficiles à cause du brouillard.

Toujours selon nos confrères, les recherches ont été officiellement interrompues le samedi 31 juillet, à cause de la météo. Les trois enfants de Brigitte Ligney sont arrivés sur l'île vendredi. La famille continue donc les recherches en arpentant les sentiers accompagnés de trailers expérimentés et à l’aide de drones.

"La population est abasourdie, nous sommes sous le choc"

Dans cette commune de 500 habitants, la situation est difficile à croire. "La population est abasourdie, nous sommes sous le choc. Brigitte est une personne engagée pour sa commune. Elle est investie, très appréciée par la population. On est tous marqué par cette disparition," explique Dimitri Coulouvrat, 1e adjoint à La Chenalotte.

On garde toujours espoir de la retrouver même si on sait que le temps ne joue pas en notre faveur. - Florian Gaiffe

"On garde toujours espoir de la retrouver même si on sait que le temps qui passe, et la météo ne jouent pas en notre faveur. Elle s'est peut-être réfugiée dans un endroit. C'est compliqué," ajoute Florian Gaiffe, 2ème adjoint du village. Ils prennent des nouvelles par des amis des enfants, et font régulièrement des recherches sur internet pour savoir s'il y a du nouveau.

"La commune soutient la famille : Lucien et les trois enfants," tient à préciser Dimitri Coulouvrat.

Dans cette commune calme en plein mois d'août, certains habitants pris par les larmes n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro © Radio France - Sophie Allemand

"Moi ça m'a empêchée de dormir, c'est normal. C'est quand même quelqu'un du village : une épouse, une mère de famille, c'est dur," réagit Marie-Thérèse, habitante.

"J'ai prié pour elle, j'y crois." - Marie-Thérèse, habitante

Cette retraitée qui vit en face de la maison de la maire, continue d'espérer : "j'ai prié pour elle, j'y crois. On m'a dit qu'il y a des petites cabanes là-bas pour se réfugier, où il y a de l'eau potable. Je surveille sans cesse sur ma tablette, pour voir si l'on a enfin une bonne nouvelle. Mes filles qui ne vivent plus dans le village, me le demandent régulièrement aussi."

Écoutez le témoignage de Marie-Thérèse :

"j'ai prié hier matin, je suis allée à la messe pour elle" : Marie-Thérèse, habitante et voisine Copier