Brigitte Macron dénonce "la lâcheté, la bêtise et la violence" des agresseurs de son petit-neveu à Amiens

Brigitte Macron dénonce ce mardi dans une déclaration transmise à l'AFP "la lâcheté, la bêtise et la violence" des agresseurs de son petit-neveu, Jean-Baptiste Trogneux , la veille devant l'une de ses boutiques de chocolats en centre-ville d'Amiens, après une interview d'Emmanuel Macron, sur TF1.

ⓘ Publicité

"Je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant, depuis hier 23h, avec Jean-Baptiste (mon petit neveu, victime de l'agression) et Jean-Alexandre (mon neveu, père de la victime)", a-t-elle dit à l'AFP. "J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire", ajoute l'épouse du président de la République.

"Jean-Baptiste a eu le courage d'affronter la lâcheté, la bêtise et la violence d'un groupe que je laisse à la justice le soin de qualifier" dit-elle. "À nous tous de réagir en rappelant les valeurs fondamentales de respect et de tolérance qui font ce que nous sommes. Je serai toujours aux côtés de ceux qui sont attachés à ces valeurs essentielles. Je les tiens de mes parents, je les partage avec mes frères et sœurs et j'ai à cœur de les transmettre", a-t-elle ajouté.

Selon les informations de France Bleu Picardie, huit personnes ont été interpellées lundi soir et placées en garde à vue. Jean-Baptiste Trogneux était ce mardi matin au commissariat pour les besoins de l'enquête.