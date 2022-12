Brigitte Macron et Eric Dupond-Moretti en visite ce mardi au tribunal d'Orléans

La Première dame et le garde des Sceaux doivent faire des annonces à Orléans

Brigitte Macron, l'épouse du Président de la République et Eric Dupond-Moretti, le ministre de la justice, sont annoncés ce mardi 20 décembre au palais de justice d'Orléans, à partir de 15 heures. Ils doivent participer tous les deux à une table ronde autour de l'accompagnement des mineurs victimes tout au long du processus judiciaire. Depuis leur prise en charge jusqu'à leur témoignagne devant des juges.

Selon France Bleu Orléans, le garde des Sceaux veut mettre en avant les bonnes pratiques qui existent déjà sur la juridiction d'Orléans notamment à travers l'UAPED - UMJ Mineurs, l'unité qui prend en charge les enfants et adolescents victimes de maltraitance (psychique, physique et/ou sexuelle). Quant à la présence de Brigitte Macron, " elle est très sensible à ces sujets et ce n'est pas la première fois qu'elle se mobilise ainsi" précise le service de presse du garde des Sceaux.