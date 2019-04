Brionne : le café des sports entièrement détruit par un incendie

A Brionne, dans l'Eure, plus de cinquante pompiers ont été mobilisés ce lundi après-midi pour venir à bout du violent incendie qui a frappé le Café des sports, une institution de la commune. Les dégâts sont très importants.

Brionne, France

Très forte émotion en plein centre-ville de Brionne, dans l'Eure, ce lundi après-midi. Le Café des sports, situé Place Frémont-des-Essarts, a été ravagé par un incendie qui s'est déclenché en tout début d'après-midi.

Le rez-de-chaussée et le premier niveau ont été touchés par les flammes. Et il a fallu l'intervention de 52 pompiers et de plusieurs lances pour venir à bout du feu.

"Heureusement le café était fermé à ce moment-là, mais nous avons quand même dû évacuer les habitants des maisons voisines", expliquent les pompiers de l'Eure.

Les cinq salariés du Café des sports, une institution à Brionne, se retrouvent au chômage technique.