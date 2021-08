Brioude : la piscine victime de vandalisme anti-pass sanitaire

(c) Communauté de communes Brioude Sud-Auvergne

"Ça pass, donc ça casse", l'inscription découverte ce dimanche matin, 15 août par les employés du centre aqualudique de Brioude est explicite. Non seulement la façade a été taguée, mais deux portes d'entrées brisées et à l'intérieur, le vandale a détruit deux tablettes installées là pour contrôler le pass sanitaire des nageurs.

La réouverture prévue rapidement

Face aux dégâts, l'Aquabulle a dû fermer ses portes dimanche et ce lundi a été consacré au nettoyage et à la mise en sécurité des lieux pour rouvrir au plus vite.

D'après les premiers éléments de l'enquête, confiée aux gendarmes de Brioude, c'est une personne seule qui a agi vers minuit dans la nuit de dimanche à lundi. "S'en prendre à un équipement de service public", s'interroge le maire de Brioude, Jean-Luc Vachelard, "au-delà de la position de chacun pour ou contre le pass sanitaire, j'ai du mal à comprendre le sens d'une telle action."

Le maire de Brioude qui reconnaît que le contrôle du pass sanitaire pose notamment problème aux gérants de bars dans les moments d'affluence, mais aucune manifestation anti-pass n'avait lieu dans la ville samedi dernier, et la précédente s'était déroulée sans aucun incident.