Brive-la-Gaillarde, France

Trois personnes vont devoir répondre d'agressions sur les forces de l'ordre devant le tribunal de Brive. Ces 3 individus ont été interpellés dans la nuit de samedi à dimanche dernier suite à des échauffourées dans le quartier des Chapélies.

Les policiers ont été agressés à leur arrivée aux Chapélies

Appelés par des riverains gênés par le bruit de rodéos-voitures, les policiers du commissariat de Brive ont été pris à partie par une trentaine d'individus. Les 3 plus actifs et menaçants d'entre eux ont été rapidement arrêtés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour outrages, violences et menaces sur les forces de l'ordre.

Les agresseurs comparaîtront en plaider-coupable

Il s'agit d'une femme de 21 ans, remise en liberté en attendant sa comparution en procédure de plaider-coupable. Les deux autres mis en cause sont deux frères de 19 et 23 ans. Ils comparaîtront également en procédure de plaider-coupable devant le tribunal de Brive mais ont été, eux, placés en détention pour des condamnations antérieures.