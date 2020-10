Brive : avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, elle assène plusieurs coups de couteau à son conjoint

Une femme, jusque là inconnue de la justice, vient d'être condamnée ce lundi par le tribunal de Brive à douze mois de prison, dont dix mois ferme avec mandat de dépôt, pour des violences conjugales à l'encontre de son conjoint avec qui elle vit depuis cinq ans.

Plus de deux grammes d'alcool, plusieurs coups de couteau de cuisine

Samedi soir, elle avait plus de deux grammes d'alcool dans le sang quand elle a été prise en charge par les secours et les enquêteurs. Et ce, après avoir asséné plusieurs coups de couteau de cuisine à son concubin lui aussi alcoolisé (1,7 gramme lors de son contrôle à l'hôpital).

L'homme n'a pas porté plainte

Il a été opéré après avoir été très sérieusement blessé aux avants-bras et à l'épaule gauche, et notamment une section du nerf radial. Une ITT de 30 jours a été délivrée mais il n'a pas porté plainte contre sa concubine, et ne s'est pas non plus porté partie civile au procès en comparution immédiate, évoquant son amour pour la mise en cause.

Problèmes psychiatriques et discernement pas altéré

Selon le parquet de Brive, elle a imputé son geste à ses problèmes psychiatriques, expliquant avoir soudainement pris peur à la vue du couteau sur la table du salon. Mais son discernement n'était pas altéré au moment des faits selon l'expert qui l'a examinée.

Jugée pour violences par concubine, avec arme, et en état d'ivresse manifeste, elle écope aussi d'une obligation de soins, de travail, et d'interdictions d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celui-ci. Elle a été incarcérée dans la foulée de sa condamnation à la prison pour femmes de Limoges.