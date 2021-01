Brive : des amendes avec sursis pour le couple qui avait refusé de porter un masque dans le Paris-Toulouse

Gabin Formont, fondateur du média des gilets jaunes "Vécu" et sa compagne ont été condamnés ce mardi par le tribunal de Brive à des amendes avec sursis. 600 euros pour lui, 300 euros pour elle. Le couple avait été interpellé le 8 août dernier dans le train Paris-Toulouse parce que tout deux refusaient de porter leur masque. Ils s'étaient en outre rebellés contre les contrôleurs de la SNCF et les policiers lors du contrôle. Lors de l'audience qui avait eu lieu le 8 décembre dernier des peines plus lourdes avaient été requises contre eux. Notamment une peine de prison de trois mois avec sursis à l'encontre de Gabin Formont. Mais le tribunal l'a finalement relaxé pour les outrages. Le couple devra toutefois en plus de sa condamnation aux amendes effectuer un stage de citoyenneté et indemniser les victimes.

