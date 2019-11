Brive : deux adolescents de 16 ans suspectés d'avoir vandalisé des véhicules interpellés

Brive-la-Gaillarde, France

Les auteurs présumés des vols et actes de vandalisme commis dimanche dernier au préjudice du club de football de l'ESA Brive ont été interpellés par les fonctionnaires du commissariat de Brive, indiquent ce vendredi les services de police.

Ils ont été identifiés grâce aux investigations menées par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine de Brive. Placés en garde à vue après leur interpellation à leur domicile mercredi matin, ces deux jeunes mineurs de 16 ans, auraient reconnu avoir commis les dégradations sur les deux minibus du club, et avoir volé une batterie.

Selon la police, l'enquête a aussi permis de faire des rapprochements dans d'autres affaires, et de mettre également en évidence leur implication dans plusieurs faits de vols à la roulotte, vol de carburant et cambriolages commis récemment chez plusieurs commerçants et entreprises du secteur Ouest de Brive. Les auteurs auraient reconnu leur participation à 16 faits commis ces dernières semaines.

A l'issue de leur garde à vue, ils ont été remis à leurs parents et comparaîtront en début d'année devant le Juge des Enfants en vue de leur mise en examen.