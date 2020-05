Brive : deux anciens militaires condamnés après avoir frappé des policiers

Ce dimanche la police était intervenue à deux reprises suite à des plaintes du voisinage pour tapage. Sur place il découvre plusieurs personnes en plein barbecue partie qui clôt une nuit très arrosée. La première fois vers 4 heures les policiers étaient repartis après un simple avertissement. La seconde, plus de tolérance, ils demandent les papiers d'identité de tous. L'un d'eux refuse de se soumettre. Le ton monte avec les policiers qui usent pourtant de beaucoup de pédagogie. Rapidement l'homme frappe. L'un de ses compagnons s'y met en plus. Au final un policier a notamment été blessé au pouce et au visage. Il est en arrêt de travail pour 14 jours. Les deux hommes de 28 ans ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis total pour l'un et 8 mois également pour l'autre mais avec 6 mois seulement de sursis, et donc deux mois de prison ferme.