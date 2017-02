Brive : deux hommes mis en examen pour séquestration et tentative d'extorsion

Les deux hommes mis en cause dans une affaire de séquestration et d'extorsion, à Brive, ont été mis en examen et placés en détention. Ils auraient tenté d'obliger leur victime à rembourser une dette.

Les deux hommes âgés de 23 et 49 ans, interpellés et placés en garde à vue jeudi 9 février à Brive, ont finalement été mis en examen pour séquestration arbitraire, violences en réunion et tentative d'extorsion. Leur victime : une jeune de homme de 19 ans. D'après les éléments de l'enquête, ils auraient tenté de l'obliger à leur remettre de l'argent à deux reprises fin janvier pour rembourser une dette. Les deux individus l'auraient notamment séquestré et frappé dans son appartement. Ils ont été placés en détention provisoire.