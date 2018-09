Brive-la-Gaillarde, France

La scène se déroule vers 19h40, ce lundi soir, dans le centre-ville de Brive. Près de la Poste principale, une passante de 52 ans se fait arracher son sac par un malfaiteur qui prend immédiatement la fuite.

Les deux jeunes arrêtent le voleur

Deux jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, assistent à la scène et partent alors à toutes enjambées aux trousses du voleur. Ils finissent par arrêter cet homme de 21 ans et le remettent dans la foulée à la police, alertée quelques instants plus tôt. Placé en garde à vue, le mis en cause sera jugé pour ces faits le 8 janvier 2019. Le sac, récupéré avec la totalité de son contenu, a été remis à la victime qui n'a subi aucune blessure physique.