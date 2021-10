Brive : deux jeunes de 16 et 17 ans interpellés pour des jets de pierres sur des forces de l'ordre

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été interpellés à Brive soupçonnés d'avoir jeté des pierres sur des forces de l'ordre. Les faits se sont déroulés ce jeudi soir, à Brive. Les policiers escortaient des pompiers venus éteindre des conteneurs en feu. Ils avaient alors été pris à partie par des jeunes. Ces-derniers ont jeté des pierres vers les policiers et pompiers et dégradé des voitures de police.

Les deux mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire. Le parquet a demandé leur placement en centre éducatif fermé.