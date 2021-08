Brive : deux trafiquants de stupéfiants condamnés, trahis par les emballages de leurs barrettes de cannabis

Il faut faire attention à ce qu'on dit et à aussi ce qu'on écrit. Deux hommes d'une vingtaine d'années l'ont appris à leurs dépens ce vendredi en comparaissant devant le tribunal de Brive. Tout commence dans la nuit de lundi à mardi. Les policiers interceptent un jeune homme en voiture. Celui-ci est bien connu comme un gros consommateur. L'odeur de cannabis est forte dans l'auto. Les agents fouillent et trouvent un sac rempli de barrettes de résine de cannabis. Il y en a pour 100 g, soit 33 barrettes de trois grammes. Il y avait aussi un petit peu de cocaïne.

Des pains entiers de résine de cannabis

Mais un mot les intrigue tout de suite. Sur le sac est écrit MAZ. Les policiers font vite le rapprochement avec une autre affaire récente qui avait impliqué un dénommé Théo Mazière. Le jeune est interrogé et met les enquêteurs sur la piste de son fournisseur, le fameux Mazière. Qui est interpellé aussitôt. Des perquisitions à Brive et Objat permettent de saisir en particulier trois pains de résine de cannabis typiques ces derniers temps des trafiquants. Ils pèsent 200 grammes et sont conditionnés de façon à pouvoir être cachés dans les montants des palettes de transports en bois. L'un d'eux est entamé mais cela fait tout de même au total 500 grammes de drogue.

14 mois ferme

Les deux hommes ont avoué. Le premier, consommateur qui vendait pour pouvoir se payer ses doses, écope de 8 mois de prison dont 4 ferme qu'il effectuera via un bracelet électronique. Le second, le fournisseur, est condamné à 14 mois ferme. Il a été incarcéré à Tulle