Brive : elle fait vivre l'enfer à sa voisine, une mamie terrible de 72 ans prend six mois de prison

Une femme de 72 ans vient d'être condamnée, ce jeudi, à un an de prison dont six mois avec sursis par le tribunal de Brive. Elle était jugée en récidive car elle fait vivre l'enfer à sa voisine.

Brive-la-Gaillarde, France

Une "mamie terrible" vient d'écoper, ce jeudi, d'une peine d'un an de prison dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans, devant le tribunal de Brive. Cette femme de 72 ans, qui ne s'est pas présentée à l'audience, devait répondre d'harcèlements et d'appels téléphoniques malveillants car elle fait vivre un véritable enfer à sa voisine âgée de 46 ans.

Déjà condamnée... pour les mêmes faits !

Chacune vit en fait dans la moitié d'une maison divisée en deux. Et la plus âgée ne cesse d'harceler, insulter et multiplier les appels téléphoniques à la plus jeune. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la cohabitation se passe très mal. Cela ne date pas d'aujourd'hui car la mise en cause avait déjà été condamnée pour les mêmes faits en janvier 2018. Elle comparaissait donc en état de récidive légale.