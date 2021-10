Un Briviste comparaissait ce vendredi devant le tribunal de Brive pour divers outrages et dégradations. Un homme particulièrement agressif qui a manifesté notamment sa haine des policiers en urinant et déféquant partout dans sa cellule.

Brive : en garde à vue pour avoir violemment insulté une vieille dame il urine et défèque dans sa cellule

L'homme a été condamné à 6 six mois de prison ferme et immédiatement écroué

Un Briviste de 37 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme ce vendredi à Brive. Mardi dernier, il circulait à vélo dans le centre de Brive. Il avait grillé un feu rouge et percuté la voiture conduite par une dame âgée de 84 ans. Sans laisser à l'octogénaire le temps de se retourner il s'approche d'elle et hurle des insultes, la traitant de tous les noms. Il s'en était allé ensuite.

Sa cellule inondée et barbouillée d'excréments

Peu de temps après non loin du théâtre il est interpellé par la police. Là encore il insulte violemment les policiers. Sa hargne n'a pas diminué durant sa garde à vue. Il a même inondé sa cellule dans laquelle il a aussi copieusement uriné et a répandu un peu partout ses excréments. Lors de son procès il a surtout traité les policiers, qu'ils n'aiment visiblement pas, de menteurs affirmant qu'il n'avait rien fait de tout ce qui lui était reproché. L'homme n'a pas d'antécédent judiciaire mais il avait été interpellé la semaine dernière alors qu'il consommait du cannabis. Et il s'était déjà alors montré agressif avec les policiers.