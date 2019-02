Brive : en présence de leur enfant, il frappe sa compagne à la tête dans la voiture

Brive-la-Gaillarde, France

Un homme de 33 ans vient d'être condamné à huit mois de prison dont trois mois ferme par le tribunal de Brive, ce lundi, pour des violences conjugales commises à l'encontre de sa compagne. Les faits se sont déroulés dans la voiture du couple, et en présence de leur enfant de trois ans, dans la nuit de ce samedi à ce dimanche dans le centre-ville de Brive. La victime a reçu plusieurs coups à la tête.

Arrêté grâce à la vidéoprotection

L'homme, après avoir déposé femme et enfant à la maison, est reparti avec le véhicule et a pu être arrêté par la police municipale grâce à la vidéoprotection de la ville vers 2h45, après un appel de la victime à la police. Elle avait indiqué toutes les informations sur la voiture. Le mis en cause, ivre (1g dans le sang) et sans permis, comparaissait en récidive pour les trois chefs d'accusation. Il a été écroué pour un total de cinq mois car une peine de deux mois avec sursis a été mise à exécution.