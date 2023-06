Brive : garde à vue prolongée pour l'agresseur de l'assistante sociale

Un homme de 40 ans est toujours en garde à vue à Brive-la-Gaillarde ce vendredi matin, suite à la violente agression d'une assistante sociale qui se rendait sur son lieu de travail, jeudi matin. L'enquête, initialement ouverte pour tentative d'homicide volontaire, a été requalifiée pour retenir la circonstance aggravante de tentative de meurtre sur personne chargée de mission de service public.

ⓘ Publicité

La victime hors de danger mais grièvement blessée

La victime a reçu cinq coups d'une lance artisanale, composée d'un manche en bois au bout duquel l'agresseur avait fixé une lame de 23 centimètres de long, affutée des deux côtés. Il l'a attendue, puis poursuivie sur le parking de la CCI de Brive, jusqu'à l'intervention de deux témoins, dont un agent de sécurité. La vie de cette femme d'une trentaine d'années n'est plus en danger, mais elle est grièvement blessée à la main, dans le cou et des plaies profondes au niveau du visage et à l'arrière de la tête. Elle a reçu 15 points de suture au total.

Une réaction liée au placement de son fils

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur n'a pas frappé au hasard. Il connait cette assistante sociale qui s'occupe d'un dossier concernant son fils de 2 ans. Cet enfant a été placé et les droits de visites des deux parents sont suspendus. Une situation que l'homme n'a pas supportée d'après ses explications en garde à vue.