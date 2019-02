Brive : il achète une berline avec un chèque en bois, la police l'arrête avant qu'il démarre

Brive-la-Gaillarde, France

Il était moins une quand la police de Brive a arrêté le malfaiteur ce jeudi. Mais tout était calculé pour interpeller cet homme de 41 ans venu de Paris pour acheter une berline dans une concession de la cité gaillarde, un Infiniti Q50.

L'homme est interpellé avant de démarrer

Pour s'offrir ce véhicule à 28.400€, le mis en cause a contracté un crédit à la consommation via la concession automobile. Sauf que les équipes du vendeur, habituées à l'exercice, se sont rendues compte rapidement que le dossier était bourré de faux documents : copie du passeport, attestation de domicile, fiche de paye et chèque en bois. Mais il a été décidé, en accord avec le groupe des affaires financières de la sûreté urbaine du commissariat de Brive, de laisser l'acheteur venir chercher le véhicule. Il serait arrêté à ce moment là, et c'est ce qui s'est passé ce jeudi.

Jugé pour escroquerie

L'homme n'a pu que reconnaître les faits et sera prochainement jugé pour escroquerie. La voiture, elle, n'a finalement pas quitté le parking du concessionnaire... et est toujours à vendre !