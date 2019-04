Brive : Il entrait dans des maisons pour agresser des jeunes filles

Brive-la-Gaillarde, France

Au soir du 25 décembre une mère surprend un homme dans la chambre de sa fille de 12 ans. Ce dernier prend la fuite mais la femme repère sa voiture. Quelques temps plus tard, le père parti à la recherche de cette voiture la retrouve et avise la police. C'est ainsi que cet individu est identifié. La police surtout fait le lien avec d'autres affaires semblables. Depuis novembre en effet un homme a plusieurs fois réussi à rentrer dans des maisons à Brive et s'en est pris alors à des jeunes filles.

Un suivi psychologique obligatoire

Ce jeudi il ne comparaissait toutefois que pour deux cas, celui du 25 décembre et un autre : dans la nuit du 6 au 7 décembre il était entré dans une résidence universitaire et il avait touché le sein d'une jeune femme avant de partir. Des faits que l'homme, marié et père d'un enfant et un autre à naître, reconnaît mais qu'il n'explique pas. D'ailleurs sauf pour le cas dans la résidence universitaire il n'y a pas vraiment attouchement mais plus des attitudes équivoques. Les prémisses d'un comportement dangereux ou un passage isolé ? Cette condamnation à du sursis a l'avantage d'imposer un suivi psychologique de 18 mois au jeune homme. Pour les faits de novembre il recomparaîtra en juillet