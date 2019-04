Brive : Ivre au volant, elle percute deux voitures en stationnement et prend la fuite

Une Malemortoise de 53 ans a été interpellée par la police de Brive jeudi après-midi. Elle venait d'avoir un accident contre deux véhicules garés alors qu'elle roulait très alcoolisée. Elle a en plus tenté de fuir.

Les faits se déroulent en fin d'après-midi ce jeudi à Brive. Une voiture en percute deux autres qui étaient stationnées. Puis elle prend la fuite. Mais la violence avait causé trop de dégâts. La voiture est contrainte à s'immobiliser. C'est ainsi que la conductrice a été interpellée. Il s'agit d'une habitante de Malemort de 53 ans.

Aucun souvenir

Aussitôt placée en garde à vue, la femme a tout d'abord refusé de souffler dans l'éthylomètre. C'est 5 après que le test a pu être fait. La chauffarde avait encore un taux de 0.84 mg/l. Après qu'elle a recouvré ses esprits, elle a affirmé ne plus avoir aucun souvenir de l'accident. Elle a été remise en liberté et comparaîtra en justice le 3 septembre prochain pour la conduite en état d'ivresse, le refus de se soumettre aux vérifications et le défaut de maîtrise de son véhicule. En attendant son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 6 mois par le préfet de Corrèze.