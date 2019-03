Brive : ivre et sans permis, il cause deux accidents avec la voiture de sa belle mère

Brive-la-Gaillarde, France

Une soirée trop arrosée et des mauvaises décisions viennent de conduire un homme de 22 ans pour dix mois en prison. Domicilié à Tulle, c'est à Brive qu'il a sévi dans la soirée de ce samedi à ce dimanche. Vers minuit, il a causé deux collisions dans les rues de l'hyper centre-ville.

Il emboutit la boutique Emmaus...

Le premier choc intervient rue de la République. L'homme, repéré par les caméras vidéo de la ville, circule alors à vive allure sur les boulevards avant de revenir une seconde fois rue de la République où il percute cette fois la vitrine de la boutique Emmaus. Alors que la police municipale intervient pour l'arrêter, le chauffard prend la fuite au volant.

... puis se cache dans une ruelle

Le véhicule est alors retrouvé abandonné place des patriotes martyrs, près de la rue Toulzac. Lui est découvert caché dans une ruelle. Le mis en cause, jugé en comparution immédiate par le tribunal de Brive ce lundi, devait répondre de délit de fuite, refus d'obtempérer et comparaissait en récidive pour la conduite sous l'emprise de l'alcool et la conduite sans permis. Tout ça, au volant d'un véhicule qu'il avait pris à sa belle-mère sans lui demander. L'homme a écopé de dix mois ferme sans mandat de dépôt.