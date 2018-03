Brive-la-Gaillarde, France

Un multirécidiviste de 33 ans a encore eu affaire à la justice de Brive, ce vendredi. L'homme était jugé en comparution immédiate après avoir été arrêté ivre et en possession de cannabis, ce mercredi soir peu après 20h, rue de la République dans le centre-ville.

"Je vais t'égorger toi et ta progéniture"

Arrivé au commissariat après avoir été interpellé dans le calme pour ivresse publique et manifeste, il a copieusement insulté les fonctionnaires et en a menacé un de mort au moment où il allait être placé en geôle. "Je vais t'égorger toi et ta progéniture" a-t-il lancé en mimant le geste de trancher la gorge avec son pouce. Jugé pour outrages et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, cet abonné de la justice aux vingt-deux condamnations écope de six mois de prison ferme. Il écope également de six mois de révocation de sursis d'une précédente peine. Il passera donc un an derrière les barreaux car le mandat de dépôt a été prononcé à son encontre.