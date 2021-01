Brive : l'auteur de l'incendie de la Mie Câline identifié

Le 3 mars 2020 un feu avait détruit une salle en sous-sol de la boulangerie La Mie Câline du centre-ville de Brive. Il avait aussi dégagé d'épaisses fumées qui avaient nécessité l'évacuation de l'immeuble. Un magasin voisin avait de plus été endommagé. L'enquête avait rapidement conclu que le feu avait été allumé volontairement pour dissimuler les traces d'un cambriolage. Grâce au travail de la police technique et scientifique sur les empreintes relevées sur place, sur l'exploitation des images des caméras vidéo de la ville et des écoutes téléphoniques, ainsi que la connaissance fine des policiers de Brive des délinquants de la commune, l'auteur ce ce vol et de cet incendie a été identifié. Il s'agit d'un Briviste de 23 ans qui purge en ce moment une peine pour une autre affaire à la maison d'arrêt de Périgueux. Sorti de sa cellule ce mercredi et mis en garde à vue à Brive, il a reconnu les faits. Il comparaîtra pour ce vol et cet incendie le 18 mars prochain.