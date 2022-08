Brive : l'auteur des coups de couteau mortels mis en examen pour meurtre avec préméditation

Meurtre avec préméditation. C'est la qualification retenue pour l'information judiciaire ouverte après l'agression au couteau d'un homme d'une trentaine d'années en pleine rue du centre de Brive ce mercredi. Un homme avait été interpellé quelques heures après les faits en gare de Limoges et placé en garde à vue. Au cours de celle-ci il a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés indique dans un communiqué la procureure de Brive.

Des circonstances encore floues

Cet homme de 21 ans est déjà connu des services judiciaires. Il a été condamné à trois reprises. Il a reconnu qu'il connaissait sa victime et qu'il avait eu avec elle un contentieux par le passé. Il a affirmé avoir porté les coups de couteau sans avoir l'intention d'attenter à sa vie. L'enquête devra établir toutefois les raisons exactes de cette agression. La poursuite des investigations est confiée au pôle de l'instruction de Limoges compétent en matière criminelle. Le parquet de Brive a requis le placement en détention provisoire du mis en cause. Par ailleurs ce vendredi soir à l'initiative de la famille et des amis de la victime une marche blanche a lieu à Brive pour lui rendre hommage.