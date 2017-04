Brive : l'école de Gaubre fermée après des incendies volontaires

Des incendies ont été allumés dans la nuit de samedi à dimanche à plusieurs endroits de Brive, dont l'école maternelle de Gaubre. Une enquête a été ouverte, les premiers éléments indiqueraient qu'il s'agit de représailles contre la police et la justice.

"Il y a eu plusieurs points d'incendies, 9 au total, principalement des poubelles mais aussi une voiture qui a été brûlée", explique le vice-procureur Jean-Paul Lescat. Ces incendies ont été provoqués par des matières inflammables, lancées un peu partout dans Brive dans la nuit de samedi à dimanche. Ce n'est que tôt le matin que les pompiers sont parvenus à en venir à bout. Plus grave, l'école maternelle de Gaubre a elle aussi été touchée : "Un feu a été allumé contre la porte d'entrée de l'école. Une seule classe a été touchée, principalement par la fumée qui est entrée par des interstices et qui a noirci les murs. La pièce est inutilisable en l'état, notamment par des enfants de cet âge. Le reste de l'école devra subir un grand nettoyage." En tout, ce sont deux salles qui sont en réalité inutilisables à causes de la suie, d'après l'adjoint au maire Christophe Patier : "deux salles sont noircies. D'abord, une salle de classe, mais aussi le dortoir pour la sieste des enfants qui est contigu. Toutes les autres pièces n'ont été polluées que par les odeurs de fumée et de la suie en faible quantité." Heureusement, personne n'était présent dans les locaux au moment de l'incendie.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces feux volontaires. Pour l'instant, impossible de dire si tous on été allumés par la même ou les mêmes personnes. "On a recueilli tous les éléments de preuves pour les analyser, toutes les hypothèses seront étudiées pendant l'enquête, même si on en privilégie certaines", précise le vice-procureur. Il pourrait s'agir selon lui de représailles de trafiquants de drogue suite à des actions des forces de l'ordre : "Il y a eu deux actions qui ont été menées dans des lieux où la drogue s'échangeait de façon très libre. Cela a débouché sur des procès et des décisions de justice comme de la prison ferme. Donc visiblement, nous n'avons pas fait plaisir."

En attendant, l'école est fermée. Elle ne rouvrira ses portes que jeudi. "Il va falloir nettoyer, faire des travaux, remplacer des faux-plafonds, on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Il y a aussi une pièce qui devra être réaménagée pour pouvoir accueillir les enfants de la classe qui a été touchée. Nous sommes tristes de ce qu'il se passe. C'est une situation très dommageable pour les petits", note l'adjoint au maire.