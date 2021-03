Brive : l'incendiaire de la Mie Câline condamné à deux ans de prison ferme

L'affaire avait fait grand bruit à Brive ce 3 mars 2020. Un incendie s'était déclaré en début de nuit dans la boulangerie la Mie Câline au pied de la collégiale. Une dizaine de riverains avait dû être évacués. Le magasin voisin avait été endommagé par l'inondation qui a suivi l'intervention des pompiers. En tout le préjudice était de 300 000 euros pour la boulangerie et de 25 000 euros pour le magasin d'à-côté. La thèse de l'incendie volontaire avait vite été avancée.

Interpellé en janvier dernier

Il avait fallu près d'un an et un travail minutieux, notamment en exploitant les caméras de surveillance du secteur, pour identifier et interpeller l'auteur de cet incendie. Il s'agit d'un homme de 24 ans déjà connu des services de police. Il s'était introduit ce 3 mars 2020 dans une salle en sous-sol de la boulangerie à la recherche d'argent. Il n'avait rien trouvé et était reparti avec un très maigre butin. Il avait alors allumé le feu pour dissimuler son forfait. Le tribunal de Brive l'a condamné donc à 4 ans de prison dont deux ferme. Ironie du sort : lors de son interpellation en janvier dernier il était déjà en prison. Il purgeait une peine à la maison d'arrêt de Périgueux pour une autre affaire.