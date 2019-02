Brive : la femme de ménage avoue avoir volé 1.500€ à une mamie

Brive-la-Gaillarde, France

Elle n'est plus toute jeune... mais elle a toute sa tête ! Une femme de 70 ans est allée porter plainte au commissariat de police de Brive, ce jeudi, car elle soupçonnait sa femme de ménage de lui voler de l'argent.

La mamie note la valeur et les numéros de billets !

Pour en avoir le coeur net, la mamie a noté la valeur et le numéro de plusieurs billets de banque qui étaient à son domicile. Après avoir planqué, les policiers sont intervenus alors que l'aide ménagère quittait le domicile de la victime avec 70€ volés. En un an, la mise en cause de 37 ans a avoué avoir fait main basse sur 1.500€. Elle devra en répondre devant la justice dans les semaines à venir.