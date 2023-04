Brive-la-Gaillarde : une valise oubliée à la gare interrompt le trafic pendant 1H30

Une seule valise a été responsable, ce jeudi 6 avril, de l'arrêt total des trains en gare de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Vers 14 heures, les équipes de la SNCF de Brive-la-Gaillarde se sont rendues compte qu'une valise avait été oubliée au milieu de la gare.

Deux patrouilles de police dépêchées sur place

Un oubli qui a les a donc contraint de faire appel à la police pour évacuer les passagers à bord des trains et les voyageurs dans la gare, par mesure de précaution. Il peut en effet s'agir d'un colis piégé, ou d'un bagage qui contient une bombe. D'importants moyens ont donc été déployés dans l'heure qui a suivi l'alerte de la SNCF. Deux patrouilles de police ont été dépêchées sur place pour évacuer la gare. Une équipe de déminage a été sollicitée.

Une reprise du trafic vers 15H40

Plus d'une heure après l'arrêt des trains, aux alentours de 15H20, peu avant l'arrivée de l'équipe de déminage, un voyageur s'est présenté à l'accueil de la SNCF, expliquant avoir oublié sa valise. Il a ensuite été emmené par les démineurs pour vérifier le contenu du bagage et confirmer sa non dangerosité. Le trafic a pu reprendre aux alentours de 15H40.