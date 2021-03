Brive : le corps d'un enfant de 5 ans découvert dans un appartement

Ce sont les policiers brivistes qui ont découvert le corps dans un appartement de l'avenue Max-Dormoy. Ils avaient été appelés par une personne dont l'identité n'a pas été révélée. Seule information confirmée par le parquet de Brive, il ne s'agit pas de la mère de l'enfant. Celle-ci qui était aux côtés de l'enfant lors de l'arrivée des forces de l'ordre a été immédiatement hospitalisée bien que ne semblant pas blessée.

Les causes du décès du petit garçon ne sont pas encore connues. Une autopsie doit avoir lieu ce jeudi à Limoges. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par la procureure de la République et confiée conjointement au SRPJ de Limoges et au commissariat de Brive.