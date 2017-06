Brive : le patron du "café de Paris" est décédé

Il était une véritable figure de la cité gaillarde. Philippe Coste, le propriétaire du café de Paris, à Brive, est mort ce mardi à l'âge de 56 ans.

Des générations et des générations de Brivistes sont passés par son commerce, avenue de Paris, qu'il tenait depuis 1989 à la suite de son père et de son grand-père : Philippe Coste, le propriétaire du café de Paris, est décédé ce mardi à 56 ans des suites d'un cancer diagnostiqué récemment. Derrière son comptoir tôt le matin, et jusqu'à très tard le soir où des dizaines de supporters du CAB venaient fêter les victoires ou ressasser les défaites, Philippe Coste était une personnalité de Brive. Il avait d'ailleurs accepté d'accueillir France Bleu Limousin dans ses murs pour la retransmission de notre émission rugby Bleu Blanc Noir pendant plusieurs mois.