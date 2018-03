Brive-la-Gaillarde, France

A Brive, un réseau de trafiquants de drogue continue de tomber. Début février, dix personnes avaient été arrêtées dans le quartier populaire des Chapélies où 1,7kg de résine de cannabis et 300g d'herbe avaient été découverts. Huit d'entre elles avaient finalement été poursuivies pour avoir, depuis deux ans, écoulé environ 20kgs de drogue pour un montant estimé à 150.000€.

La deuxième vague d'arrestations, menées par les services anti-stupéfiants de la police de Brive et du SRPJ de Limoges, a eu lieu tôt ce lundi. Cette fois, cinq personnes ont été arrêtés : deux hommes de 23 ans (domicilié à Brive) et 31 ans (domicilié à Ussac), déjà bien connus des services pour des affaires de stupéfiants, ont été placés en détention provisoire à Guéret et Périgueux. Deux hommes de 18 ans et une jeune femme de 17 ans ont eux été placés sous contrôle judiciaire. Aucune saisie de drogue n'a été effectuée lors des arrestations, mais les enquêteurs, saisis sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont découvert 1.400€ au domicile du briviste de 23 ans qui a été placé en détention provisoire.