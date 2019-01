Brive : le voleur interpellé après un cambriolage et avoir blessé une dame de 80 ans

Brive-la-Gaillarde, France

Un jeune majeur de 18 ans sera jugé en comparution immédiate ce mercredi par le tribunal de Brive pour deux affaires distinctes de vol. Samedi dernier, en compagnie d'un mineur déjà connu de la justice et qui aura aussi à répondre de ses actes, il a cambriolé un bureau de tabac de l'avenue de Bordeaux et a volé une cartouche de cigarettes.

La dame de 80 ans victime d'une fracture au fémur

En exploitant la vidéo de l'établissement, les policiers du groupe de sécurité et de proximité l'ont identifié et ont pu faire le lien avec une affaire remontant au 19 décembre. Ce jour là, le mis en cause avait volé à l'arrachée le sac à main d'une dame de 80 ans. Dans sa chute, elle s'était fracturée le fémur et s'était blessée à une épaule. Le malfaiteur, interpellé ce lundi par les policiers du groupe d'atteintes aux biens de la sûreté urbaine de Brive, avait déjà acheté des cigarettes avec la carte bancaire de la victime.