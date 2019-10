Brive : les ébats sexuels virent à la menace au couteau et aux coups de ceinture

La police et le parquet de Brive ont eu à traiter une affaire peu ordinaire ce jeudi. Une femme a été placée en garde à vue après des menaces et des violences, à l'encontre du père de leur enfant, lors d'ébats sexuels.

Brive-la-Gaillarde, France

L'histoire prête à sourire, mais l'homme qui en a été victime, à Brive, a craint pour sa peau. Il est séparé de la mère de leur enfant, mais le duo se voit encore pour entretenir des relations intimes. C'est dans ce cadre que les faits surviennent lorsqu'il se rend au domicile de son ex-compagne.

"Menotté" alors qu'elle glisse sa main sous un oreiller

Alors qu'elle a entrepris un massage et attaché les mains de monsieur avec des menottes en plastique, l'homme sent soudainement un comportement suspect. La mise en cause est en train de glisser sa main sous un oreiller. Juste à temps, après s'être défait des menottes factices, il parvient à immobiliser la main de la jeune femme de 24 ans qui vient de se saisir d'un couteau avec une lame d'une vingtaine de centimètres. Nu, l'homme quitte la pièce et appelle au secours. Alors qu'un voisin intervient, la victime demande à ce que ses affaires lui soient rendues. La mise en cause sort alors de la pièce munie d'une ceinture et frappe à plusieurs reprises.

Expertise psychiatrique

Appelée, la police intervient. La jeune femme, placée en garde à vue ce jeudi matin, a expliqué avoir voulu menacer l'homme "qui entretient des relations avec d'autres femmes" selon elle. Relâchée, elle devra se soumettre à une expertise psychiatrique avant que la justice décide des suites qui seront données.