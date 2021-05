Brive : les Foires Franches reportées à juin 2022

Les Foires Franches de Brive sont reportées au mois de juin 2022. La Ville a pris cette décision compte tenu du contexte sanitaire et plus "plus particulièrement dans ces semaines décisives de déconfinement, qui imposent la plus grande prudence".

La municipalité avance plusieurs raisons à sa décision, les gestes barrière n'auraient pas été respectés sur le site de la place de la Guierle, les délais de mise en oeuvre étaient de toute façon trop courts. La mairie explique avoir tranché en l'absence de prise de position des forains, "consultés en amont sur ce dossier".

Rendez-vous est donc donné en juin 2022.