Brive : les jeunes cambrioleurs s'enfuient avec la voiture volée en défonçant le portail du pavillon

Ils sont deux jeunes majeurs et un mineur. Dans la nuit du 13 janvier ils rôdent dans un quartier résidentiel de Brive. Comme ils approchent d'une maison des chiens aboient. Le propriétaire du pavillon sort pour voir ce qu'il se passe. Il ne voit rien et rentre donc mais en oubliant de refermer la porte à clef. C'est ainsi que l'un des trois malfaiteurs a pu s'introduire dans la maison. Il a tout juste le temps de prendre quelques objets et les clefs d'une voiture avant que le propriétaire réveillé de nouveau surgisse.

Le butin récupéré

Les trois jeunes fuient donc en s'emparant de la voiture dont ils avaient dérobé les clefs. Et tant pis pour le portail qu'ils défoncent pour passer. Le propriétaire de son côté appelle aussitôt le 17 et fait une description sommaire des malfaiteurs. Le bon réflexe puisque des policiers en patrouille dans le secteur repèrent tout de suite les trois voleurs à pied et les interceptent. Ils découvrent non loin la voiture et le butin que les jeunes avaient abandonnés à la hâte en voyant la police. Le propriétaire aura pu tout récupérer. La voiture et le portail en revanche ont été sérieusement endommagés. Quant aux trois cambrioleurs, deux d'entre eux, majeurs, seront jugés devant le tribunal de Brive le 3 mars. Le troisième, mineur, sera convoqué par le juge des enfants