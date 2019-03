Brive, Malemort, Objat, Chabrignac, etc. : deux voleurs condamnés après de multiples cambriolages en Corrèze

Ils sont les auteurs de plus d'une dizaine de cambriolages dans le bassin de Brive : deux hommes de 20 et 28 ans viennent d'être condamnés par le tribunal. L'un d'entre eux est parti en prison pour deux ans.

Brive-la-Gaillarde, France

Ils viennent d'être reconnus coupables, ce mercredi en fin de journée, d'une série de plus de dix cambriolages commis à Brive et ses alentours entre septembre et décembre dernier. Ces deux hommes de 20 et 28 ans étaient jugés selon la procédure de comparution immédiate par le tribunal de la cité gaillarde, après une solide enquête menée par les gendarmes du groupe d'atteintes aux biens et aux personnes de la compagnie de gendarmerie de Brive.

Stades, collège et tennis d'Objat, maisons, etc.

Leur impressionnante série prend fin début décembre dernier quand, après avoir cambriolé l'épicerie sociale et solidaire de Brive pour y dérober un ordinateur, le duo est arrêté. Mais leurs méfaits commencent vraiment à partir de mi-novembre alors que le plus jeune, ivre à la sortie d'une discothèque de Brive, décide de faire main basse sur une Xsara Picasso garée à côté de chez sa compagne. " Je voulais rentrer chez moi à Objat " raconte cet homme, papa depuis deux semaines, qui aura 20 ans à la fin du mois. La voiture sert alors au duo à multiplier les effractions. Pêle-mêle : les locaux des stades de Vignols et Objat, le collège d'Objat (ordinateurs et tablettes volés), le club de tennis d'Objat (caisse, télévision, rétroprojecteur, enceinte à colonne), un atelier de Vignols (deux saxophones, un appareil photo), une maison de Chabrignac (ils sont mis en fuite par le propriétaire qui s'est réveillé) mais aussi la maison d'une voisine construite face à celles des parents à Objat.

Ils défoncent le portail avec une Mercedes... et repartent avec une Audi

Cela continue les jours suivants de l'autre côté du bassin de Brive. Ils s'en prennent à une société de nettoyage de Malemort, chez qui ils embarquent deux cartes bancaires (l'une est largement utilisée) et les clés d'une centaine d'entreprises clientes avec l'intention d'aller en visiter. Ils passent par Lanteuil (mais ratent leur coup au tabac presse) et filent ensuite vers à La Chapelle aux Brocs dans un garage. Là, après s'être introduit à l'intérieur, ils défoncent le portail avec une Mercedes classe B. L'un repart avec la Xsara Picasso, l'autre avec une Audi A3 volée sur place. Avant-dernier vol à l'encontre du client d'un bar de Brive à qui ils dérobent sa sacoche contenant sa carte bancaire et son téléphone portable.

Les chaussures de l'un, le portable de l'autre

Deux éléments ont notamment permis aux enquêteurs de confondre le duo à nombreuses reprises, malgré le soin pris afin de dissimuler les gants utilisés pour ne pas laisser de traces ADN. L'empreinte atypique des chaussures du premier et le téléphone portable du second, qui a borné systématiquement dans le secteur des lieux cambriolés aux jours et heures des vols, les ont trahis. Le plus jeune comparaissait en récidive car il avait déjà été condamné par le tribunal pour enfant pour des faits similaires au collège d'Objat. " Vous y êtes retourné. Ce n'était pas assez ? " interroge la juge. " Si ", répond-il. " Alors, pourquoi ? " L'homme baisse les yeux et écope d'une peine de trois ans de prison dont deux ans ferme avec mandat de dépôt. Il a été écroué à Tulle. Son acolyte écope lui de deux ans de prison dont un an avec sursis mise à l'épreuve. Le mandat de dépôt n'a pas été prononcé à son encontre. Ils devront aussi indemniser les nombreuses victimes.