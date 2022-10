Brive : plusieurs véhicules incendiés dans le quartier de Gaubre

La nuit du mercredi 12 au jeudi 13 octobre a été agitée dans le quartier de Gaubre à Brive en Corrèze. Plusieurs véhicules ont été incendiés à plusieurs endroits du quartier, notamment allée André Gide ou huit voitures ont brulé dans la nuit.

Un compteur gaz a également pris feu

Trois autres véhicules ont pris feu cette nuit dans une rue parallèle, la rue Saint-Simon. Cette fois-ci, l'incendie a été plus dangereux puisqu'il a touché un compteur gaz d'une habitation. Il y avait un risque d'explosion alors plusieurs habitants du quartier ont dû être évacués, il n'y a heureusement pas de blessé à déplorer.

Une enquête est en cours

Le commissariat de Brive a été saisi de l'enquête. Une réunion a eu lieu ce jeudi matin entre le maire, la procureure de Brive mais aussi le sous-préfet et le commissaire en charge de l'enquête, au sein du CLSPD (Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance). L'objectif était de faire le point sur les faits connus et de "débriefer" l'intervention des secours sur ces cas de dégradations.