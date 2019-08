Brive : prison ferme pour des voleurs de métaux et autres

Quatre hommes ont été condamnés ce mercredi en comparution immédiate à Brive à des peines de prison ferme allant de 4 à 18 mois. La bande avait à son actif de nombreux vols dans les environs de Brive, dont près de 2 tonnes de cuivre et de laiton et deux tracteurs tondeuses haut de gamme.

Brive-la-Gaillarde, France

La bande a été interpellée lundi dernier par les gendarmes de la compagnie de Brive après deux mois d'enquête. Entre avril et juillet elle a effectué plusieurs cambriolages. Elle a dérobé en particulier 1,8 tonnes de métaux, du cuivre et du laiton, à l'entreprise Sicame d'Arnac-Pompadour. Le métal était ensuite revendu chez un ferrailleur. La bande a également volé à Allassac deux tracteurs tondeuses, dont l'un d'un prix de 15 000 euros. Parmi les 4 individus certains avaient aussi à leur actif une escroquerie à la carte bancaire et un vol en réunion.