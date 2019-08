Brive : située à côté d'un cimetière, une discothèque va ouvrir la semaine prochaine

Brive-la-Gaillarde, France

Des affiches disposées dans plusieurs bars de la ville ces dernières semaines annonçaient une ouverture prochaine, la date est désormais connue. A Brive, le VIP club ouvrira samedi 31 août si on s'en fie au site internet de l'établissement et à la communication faite sur les réseaux sociaux.

C'est l'épilogue d'un dossier polémique depuis trois ans et demi, car la discothèque se trouve tout à côté du cimetière Thiers, en centre-ville. La préfecture de la Corrèze et la ville de Brive avaient arrêté plusieurs décisions pour faire interdire cette ouverture, contestées par le gérant de l'établissement. Il a obtenu gain de cause après une audience à Limoges confirmée en appel à Bordeaux, et a finalement été autorisé à ouvrir par la justice.

Un mur de l'établissement est mitoyen du cimetière Thiers © Radio France - Nicolas Blanzat

"La ville sera vigilante"

Les riverains, toujours majoritairement opposés à cette ouverture, font valoir des craintes de fortes nuisances (bruit, déchets, stationnement, etc.). " J'habite à 20 mètres de l'entrée de la discothèque " lance une habitante, " je n'y échapperai pas ". Ils évoquent aussi des questions de sécurité car l'établissement est situé d'un côté de la passante avenue Georges Pompidou avec un étroit trottoir. La question morale est aussi soulevée, car un mur est mitoyen avec le cimetière et se trouve à deux mètres de certaines sépultures. " La ville sera vigilante, comme elle l'est avec les autres établissements de nuit " indique à France Bleu Limousin la maire adjointe en charge de la sécurité et de la tranquillité publique à la ville de Brive. " Une décision de justice s'applique et le propriétaire a respecté les règles " continue Dominique Eyssartier, " la commission de sécurité est passée, elle a validé cette ouverture. Mais, _s'il n'y a pas de respect des règles, nous interviendrons_. Comme pour tout le monde ". Elle rappelle qu'une caméra de vidéo-protection couvre ce secteur de Brive et que la police municipale patrouille régulièrement. Contacté pour faire valoir sa position et préciser certains éléments, le gérant du VIP n'a pas (encore) donné suite à la sollicitation de France Bleu Limousin.