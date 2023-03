Brive : soupçonné de viols et agression sexuelles, un gérant de centre équestre placé en détention provisoire

Le propriétaire et gérant du centre équestre L'Eperon des Crêtes, à Brive (Corrèze), a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi pour des soupçons de viols et agressions sexuelles aggravés. Sept plaintes ont été déposées à l'encontre de cet homme de 39 ans qui nie les faits.