Brive: trois adolescents condamnés pour une centaine de vols aggravés et d'escroqueries

Trois jeunes mineurs, âgés de plus de 15 ans, ont été jugés pour près d'une centaines de faits de vols aggravés, recels et escroqueries au tribunal pour enfants de Brive. Ils ont été placés en centre éducatif fermé. Des faits commis depuis 2018. Ces adolescents avaient été interpellés, quelques jours, après avoir dégradé deux minibus du club de football de l'ESA Brive, en Corrèze. Au cours de la procédure, l'un des adolescents a avoué une cinquantaine de faits, le second une quarantaine et le dernier une dizaine. Ils ont commis ces actes en groupe et séparément.

Des achats effectués avec des cartes bancaires volées

Ces trois jeunes ont reconnu être impliqués dans plusieurs faits de vols à la roulotte, vol de carburant et cambriolages commis, notamment, chez plusieurs commerçants et entreprises du secteur Ouest de Brive. Ils volaient aussi des cartes bleues qu'ils utilisaient ensuite pour effectuer des achats à l'aide du "paiement sans contact". Des achats jusqu'à atteindre les plafonds cartes.

Les jeunes ayant reconnus une cinquantaine et une quarantaine de faits ont été condamnés par le tribunal pour enfants à une peine 15 mois de prison avec sursis accompagnée d'une période probatoire de deux ans. Le dernier écope de 8 mois avec sursis.