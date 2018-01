Brive-la-Gaillarde, France

Un jeune homme de 18 ans est décédé à Brive, ce mercredi soir, suite à un accident de la route. La sortie de route s'est produite vers 19h30 sur la route départementale 59 en direction de Lissac-sur-Couze et du lac du Causse. La victime, qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, a succombé à ses blessures malgré les soins prodigués par les secours. D'après les premiers éléments, après avoir croisé un autre véhicule, la voiture dans laquelle il se trouvait a mordu le bas côté de la chaussée avant de basculer en contrebas d'un talus. Les quatre occupants du véhicule seraient alors tous sortis eux-mêmes. C'est en retournant, dans un deuxième temps, à proximité de la voiture que celle-ci se serait mise en mouvement. Le jeune homme de 18 ans aurait alors été mortellement renversé par le véhicule. Les trois autres personnes sont plus légèrement touchées et ont été admises à l'hôpital de Brive.