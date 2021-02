Brive : un déchaînement de violence sur leurs compagnes, deux hommes condamnés ce mecredi

Deux hommes ont été condamnés ce mercredi par le tribunal correctionnel de Brive dans deux affaires de violences conjugales extrêmes.

Un briviste de 25 ans a écopé de 30 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis pour avoir violemment frappé sa jeune compagne de 17 ans lundi matin, jusqu'à la poursuivre dans la rue et chez ses parents en lui assénant des coups tout au long de cette poursuite. Le tout sur fond d'emprise psychologique - elle avait perdu 20 kg en 6 mois sous sa "domination" - d'un homme déjà très connu de la justice et condamné notamment pour des faits de violence et d'extorsion.

Regarde ce que tu m'obliges à te faire

Par ailleurs, dans une autre affaire, un corrézien de 52 ans s'est acharné sur sa compagne, dimanche dernier au domicile conjugal, la rouant de coups et lui causant de très nombreuses blessures qui lui ont valu 10 jours d'ITT. Il l'a même frappée à terre de longues minutes avant de la saisir de force pour l'amener devant un miroir et lui asséner : "regarde ce que tu m'obliges à te faire" en la forçant à se regarder.

L'homme s'en est également pris à la soeur handicapée de la victime, présente au moment des faits. Toutes deux ont porté plainte et l'individu a été rapidement interpellé par la suite.

Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et à une peine de prison ferme convertie à 6 mois de bracelet électronique alors que le parquet avait demandé 18 mois de prison dont 12 mois fermes. Dans sa condamnation plus légère que les réquisitions, le tribunal a tenu compte de l'existence d'une garde alternée des enfants de l'auteur des violences. Il n'avait jamais été connu pour de tels faits.