Brive : un homme de 71 ans s'interpose pour défendre des voisines, il est roué de coups par son agresseur

Brive-la-Gaillarde, France

Un homme de 25 ans a écopé de six mois de prison ferme pour des violences sur son voisin âgé de 71 ans, ce lundi, devant le tribunal de Brive où il était jugé selon la procédure de plaider coupable. Samedi soir, la victime s'est en fait interposée alors que le mis en cause, ivre, était en train de se disputer et d'importuner des voisines dans la rue.

Il s'interpose avant d'être roué de coups

Passé à tabac à coups de poing et de pied selon la police, l'homme de 71 ans s'est vu prescrire six semaines d'ITT... mais n'a pas porté plainte contre son agresseur. L'auteur des violences, qui a aussi outragé et menacé les policiers tout en se rebellant au moment de son arrestation, voit aussi une peine antérieure de six mois de prison être mise à exécution. Il est donc parti pour un an en détention.