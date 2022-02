Brive : un homme du 126ème RI condamné à deux ans ferme pour avoir donné un coup de couteau à un autre soldat

Trois ans de prison dont deux ferme pour un homme de 24 ans qui a donné un coup de couteau à un autre du même âge samedi dernier sur le parking du centre Leclerc à Brive. Jugement ce mercredi du tribunal de Brive. L'un comme l'autre sont des soldats du 126ème RI. Ils en étaient venus aux mains suite à un différent portant sur une somme de 2000 euros que le mis en cause réclamait pour faire réparer sa voiture.

Des menaces de mort par SMS

Cela commence la semaine dernière. L'auteur du coup de couteau prête sa voiture à un camarade du 126ème RI. Mais ce dernier a un accident avec. Un carrossier estime à 2000 euros le montant des réparations. On discute alors d'un arrangement possible mais visiblement rien n'agrée au propriétaire de la voiture. Dans les échanges qui suivent entre l'un et l'autre par SMS il menace de mort le second s'il ne lui fait pas réparer la voiture.

Un coup de poing avant le couteau

L'affaire se poursuit samedi sur le parking du centre Leclerc. D'un côté le propriétaire de la voiture très énervé. De l'autre celui qui l'a accidentée venu avec deux autres militaires. Dès leur approche l'un d'eux essuie un coup de poing sans sommation. Il riposte et c'est alors que l'autre sort un couteau. Malgré une tentative d'esquive le soldat reçoit un coup dans la cuisse à hauteur de l'artère fémorale heureusement pas touchée. Il a dû avoir un arrêt de travail de 28 jours. Quant à l'auteur du coup il finit par partir et est interpellé le lendemain. Ce soir il dort en prison.