Brive : un jeune garçon reçoit plusieurs coups de couteau lors d'une soirée d'anniversaire

Les faits se sont déroulés ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Une soirée d'anniversaire avait lieu dans un appartement Airbnb loué par une jeune femme qui fêtait sa majorité. C'est alors qu'une bande de jeunes, qui ne faisaient pas partie des invités, a fait irruption. Une rixe a éclaté pour une raison encore mal connue. Trois jeunes, deux hommes et une femme, s'interposent. Deux sont légèrement blessés mais le troisième est touché à l'abdomen de plusieurs coups de couteaux.

Pronostic vital engagé

Il s'agit d'un jeune garçon de 17 ans. Immédiatement transporté à l'hôpital de Brive dans un état grave, son pronostic vital engagé, il a pu être sauvé. Son état ne suscite plus d'inquiétude. Quatre jeunes, dont trois mineurs, ont été placés en garde à vue dans cette affaire. Mais l'auteur présumé des coups de couteau n'a pu être interpelé et a pris la fuite. Il est activement recherché. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Limoges et au commissariat de Brive.