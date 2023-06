Brive : un père et ses deux fils condamnés pour avoir attaqué un homme à coups de pelle

Le parquet de Brive a condamné ce mercredi un père et ses deux fils pour avoir agressé et donné des coups de pelle à un homme. La victime est une ancienne connaissance, croisée dans un bar de Brive le samedi 24 juin. Ce jour-là, avec le père de la famille, ils s'adressent des noms d'oiseaux et se quittent, fâchés. On ignore les raisons de leur dispute.

Coups à la tête avec une pelle

Mais le père de famille ne veut pas en rester là et revient voir ensuite son rival, chez lui, accompagné de ses deux fils. Les trois membres de la famille rouent de coups le quinquagénaire : des coups de poing et de pied. C'est à ce moment-là que le père de famille se saisit d'une pelle de jardinage, qui était par terre, et assène un coup à la tête à l'habitant des lieux. Deux voisines appellent alors les pompiers pour lui venir en aide. Sept jours d'ITT ont été prescrits à la victime.

Menaces de la part de la victime

Les trois agresseurs ont été placés en garde à vue et ont reconnu les faits. Ils ont été condamné à six mois de prison avec sursis, une interdiction de détenir une arme, d'entrer en contact avec leur victime, et de paraître à son domicile. Ce père et ses deux fils ont également dénoncé les menaces qu'ils avaient depuis reçu de la part de la famille de la victime. Une enquête a été ouverte concernant ces menaces.