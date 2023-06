Brive : une bagarre éclate devant un lycée, un mineur hospitalisé avec 45 jours d'ITT

Une violente bagarre a éclaté à la pause-déjeuner devant le lycée Georges Cabanis ce jeudi 1er juin. Environ sept personnes en viennent aux mains, dont une partie est scolarisée dans ce lycée public. L'un des jeunes utilise même une matraque télescopique. Un mineur est blessé à la mâchoire, et son bras est cassé. Il a été transporté à l'hôpital de Tulle et en est ressorti avec 45 jours d'ITT. Trois autres personnes ont été victimes de cette rixe, dont on ignore les raisons.

ⓘ Publicité

Trois suspects interpellés

Trois suspects ont été interpellés, dont un mineur. Ils ont été entendu en garde à vue. Les deux personnes majeures ont été placées en détention provisoire en attendant leur comparution immédiate ce lundi 1er juin. La personne mineure comparaitra devant la justice le 26 juin prochain.